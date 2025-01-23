Список худших: объявлены номинанты премии "Золотая малина 2025"

Организаторы премии "Золотая малина" назвали претендентов на звание худших кинопроектов года. Наибольшее количество номинаций получили фильмы "Джокер: Безумие на двоих" и "Мегалополис" — по шесть каждой. Торжественная церемония вручения пройдёт 1 марта 2025 года.

Среди основных номинаций — "Худший фильм", "Худшая режиссура" и "Худший актёр/актриса". Вот некоторые из претендентов:

Худший фильм: "Бордерлендс", "Мадам Паутина", "Рейган".

Худшая режиссура: Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис"), Тодд Филлипс ("Джокер: Безумие на двоих").

Худший актёр: Хоакин Феникс ("Джокер: Безумие на двоих"), Джек Блэк ("Дорогой Санта").

Худшая актриса: Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих"), Дакота Джонсон ("Мадам Паутина").

Особенное внимание зрителей и критиков привлекла категория "Худшее экранное комбо", где номинированы Хоакин Феникс и Леди Гага за их исполнение в "Джокере 2", а также "Весь состав "Мегалополиса".

"Джокер: Безумие на двоих" Тодда Филлипса и "Мегалополис" Фрэнсиса Форда Копполы стали главными претендентами на анти-награды. Это особенно удивительно для "Джокера 2", учитывая успех первой части.

Фильмы, связанные с супергероикой, также оказались в центре внимания. "Мадам Паутина" и "Крэйвен-охотник" критики считают одними из самых неудачных проектов в жанре за последние годы.

"Золотая малина" традиционно проводится незадолго до вручения "Оскара". В этом году она обещает быть особенно интересной, учитывая громкие имена номинантов. Несмотря на свою сатирическую природу, премия стала неотъемлемой частью киноиндустрии и напоминает, что даже большие проекты иногда терпят неудачи.