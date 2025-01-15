Новостное издание The Information опубликовало расследование о внутренней кухне Microsoft

Игровое подразделение Microsoft завершило 2024 год с неоднозначными результатами: финансовые показатели не оправдали ожиданий, а стратегия с Game Pass вызвала вопросы. Издание The Information опубликовало расследование, проливающее свет на внутренние процессы компании после крупных приобретений Activision Blizzard и Bethesda.

Руководство Microsoft в 2021 году оказалось перед выбором: закрыть игровой бизнес или удвоить усилия, инвестируя в облачный гейминг и подписочный сервис Game Pass. Компания сделала ставку на развитие, однако реализация планов оказалась сложнее, чем предполагалось. В частности, прибыль игрового подразделения достигла лишь 5,8%, что значительно ниже прогнозируемых 11%.

Сделка с Activision Blizzard, на которую возлагались большие надежды, пока не привела к ожидаемым результатам. Инвесторы больше сосредоточены на перспективах искусственного интеллекта и развитии дата-центров, чем на успехах Xbox. Кроме того, аналитики отмечают, что сотрудничество Microsoft с крупными игровыми студиями в рамках Game Pass вызывает неоднозначные отзывы. Несмотря на финансовую поддержку со стороны корпорации, разработчики часто предпочитают альтернативные платформы.

В долгосрочной перспективе Microsoft ставит амбициозные цели: к 2030 году Game Pass должен достигнуть 100 миллионов подписчиков. Однако для этого необходимо ежегодное увеличение аудитории на 40%. В 2024 году сервис демонстрировал рост благодаря выходу крупных проектов, таких как Black Ops 6, однако этого недостаточно для достижения поставленных целей.

Параллельно в компании происходят структурные изменения. Хотя масштабы увольнений остаются небольшими, этот шаг свидетельствует о том, что Microsoft активно ищет пути оптимизации и адаптации к текущим реалиям. При этом планы по переносу инфраструктуры Activision Blizzard на облачные серверы Azure пока реализуются медленно: сотрудники продолжают использовать решения от Google и Amazon.

Тем не менее, Microsoft остается уверенной в потенциале Game Pass как ключевого источника дохода. В ближайшие годы успех этой инициативы будет во многом зависеть от способности компании укрепить связи с разработчиками и предложить подписчикам уникальный контент.