Китайская компания ByteDance может продать TikTok Илону Маску

Согласно информации, опубликованной Bloomberg, в правительственных кругах Китая обсуждается возможность продажи популярной соцсети TikTok Илону Маску. Такое решение может быть связано с ужесточением законодательства в США: Верховный суд рассматривает вопрос о введении запрета на работу TikTok на территории страны. Если суд поддержит новый закон, уже с 19 января американским интернет-провайдерам начнут грозить штрафы за предоставление доступа к платформе.

Несмотря на появившиеся слухи, представители ByteDance категорически отрицают возможность продажи и намерены продолжить судебные разбирательства для защиты своих интересов. В официальном заявлении руководство компании назвало публикацию Bloomberg «чистым вымыслом».

ByteDance, владеющая TikTok, находится под частичным контролем правительства Китая благодаря так называемой «золотой акции». Этот инструмент дает властям право вето и возможность вмешиваться в принятие ключевых решений компании, включая стратегию развития и деятельность на зарубежных рынках.

Подобные меры контроля стали одним из ключевых аргументов США в их требовании ограничить доступ TikTok на территории страны. Американские чиновники опасаются, что китайское правительство может использовать платформу для сбора данных о гражданах США и манипулирования общественным мнением.

Эксперты считают, что даже если продажа TikTok состоится, это будет сложный процесс, так как китайское правительство, скорее всего, не одобрит передачу столь крупного актива американскому бизнесмену без жестких условий. В свою очередь, Илон Маск, владеющий несколькими крупными компаниями, включая Twitter, может рассматривать TikTok как способ расширить свое влияние в сфере социальных медиа.