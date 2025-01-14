TSMC ускоряет разработку 2-нм техпроцесса

TSMC, один из крупнейших мировых производителей полупроводников, в этом месяце запускает ещё одну линию опытного производства по 2-нм техпроцессу N2. После успешного первого тестирования компания приняла решение ускорить внедрение новой технологии. По сообщениям из отрасли, спрос на N2 уже превосходит интерес к предыдущему поколению N3. Среди первых крупных заказчиков ожидаемо окажется Apple, традиционно стремящаяся использовать самые передовые технологии в своих устройствах.

На фоне активных разработок со стороны TSMC конкурирующая компания Intel приняла стратегическое решение пропустить аналогичный 2-нм техпроцесс под названием 20A и сразу перейти к более продвинутому 18A, который соответствует 1,8 нм. Однако важно понимать, что эти названия техпроцессов, используемые в маркетинговых целях, лишь условно отражают реальные размеры транзисторов и плотность их размещения на кристалле.

Несмотря на номинальное уменьшение техпроцесса до 2 нм, по данным IEEE, шаг затвора транзисторов в новом поколении составит примерно 45 нм. При этом ожидается, что плотность транзисторов возрастёт лишь на 6,5% по сравнению с предыдущим поколением.

Запуск опытного производства 2-нм чипов TSMC может стать важным этапом в развитии полупроводниковой индустрии. Высокий спрос на новую технологию лишний раз подтверждает, что рынок активно движется к более производительным и компактным решениям.