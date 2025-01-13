Nintendo готовит анонс Switch 2: презентация может пройти без игр

Инсайдер под ником NateDrake заявил, что анонс долгожданной Nintendo Switch 2 запланирован на 16 января. По его словам, в рамках предстоящей презентации компания покажет только саму консоль и её технические характеристики, но без демонстрации новых игр.

Если верить утечке, на презентации зрители смогут узнать основные детали о железе Switch 2, такие как тип процессора, объём оперативной памяти и обновлённые функции консоли. Однако пока неизвестно, будет ли Nintendo демонстрировать функциональные возможности устройства или ограничится кратким рассказом о нововведениях.

По слухам, Nintendo Switch 2 получит значительное улучшение производительности благодаря современному чипу от NVIDIA с поддержкой DLSS. Также предполагается, что консоль будет совместима с текущей библиотекой игр Switch. Некоторые инсайдеры предполагают, что в будущем Nintendo может выпустить и Pro-версию новой системы.

Хотя на самой презентации, если она состоится, не будет показано ни одной игры, ожидается, что в течение нескольких месяцев после анонса Nintendo проведёт отдельное мероприятие, где раскроет стартовую линейку тайтлов. Предположительно, среди них могут оказаться новые части The Legend of Zelda и Super Mario.