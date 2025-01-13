Инсайдер: Forza Horizon 6 готовится к релизу сразу на двух платформах

Согласно информации от инсайдера NateTheHate, следующая часть популярной гоночной серии Forza Horizon может впервые стать мультиплатформенной. Источник утверждает, что Forza Horizon 6 будет доступна как для консолей Xbox, так и для PlayStation.

Этот шаг ещё раз свидетельствует об отказе компании от жёсткой эксклюзивности своих флагманских проектов. Подобный подход уже ранее проявился в ряде крупных релизов.

Playground Games, студия, стоящая за разработкой серии, пока не давала официальных комментариев по этому поводу, но эксперты уже строят предположения о том, что мультиплатформенный релиз может значительно увеличить аудиторию проекта. Динамичные аркадные гонки Forza Horizon давно завоевали популярность благодаря огромным открытым мирам, разнообразным транспортным средствам и реалистичному управлению с элементами аркады. Пятая часть серии, выпущенная в 2021 году, собрала множество наград и получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков.

Пока остаётся только ждать официального анонса, который, по слухам, может состояться в 2025 году. Если информация подтвердится, релиз Forza Horizon 6 может стать одним из главных событий в игровой индустрии.