В сети появились подробные тесты Kingdom Come: Deliverance II

Недавно в сети появились результаты тестирования производительности игры Kingdom Come: Deliverance II на различных видеокартах. Издание Gamegpu предоставило данные по тестам новой игры с различными видеокартами. Согласно данным, в разрешении 4K с ультра-настройками только флагманские модели, такие как NVIDIA RTX 4090 и RTX 4080, способны обеспечить стабильные 60 кадров в секунду. При использовании экспериментальных настроек даже эти мощные GPU не всегда достигают желаемой частоты кадров.

Ниже серым на графиках изображен минимальный фпс, зеленым и красным – средний.

Список видеокарт, способных выдать минимум 60 кадров в секунду в 1080p без использования апскейлеров DLSS и FSR на ультра настройках

Выдавать в среднем 60 кадров в секунду на ультра с просадками могут видеокарты, представленные выше

Экспериментальные настройки графики и 4К разрешение

На экспериментальных настройках графики в разрешении 3840*2160 лишь RTX 4090 с использованием DLSS может добиться среднего ФПС выше 60. Но даже эта видеокарта не спасёт от просадок.

Kingdom Come: Deliverance II, разработанная студией Warhorse Studios, является продолжением популярной ролевой игры, известной своим реалистичным подходом к средневековой Европе. Игра использует значительно доработанный движок CryEngine, что позволило реализовать амбициозные идеи разработчиков, связанные с открытым миром, интерактивностью и физикой.

Ожидается, что релиз Kingdom Come: Deliverance II состоится 4 февраля 2025 года на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.



