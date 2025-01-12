Квантовая встряска: слова главы NVIDIA стоили компаниям $8 миллиардов

Во время своего выступления на CES 2025, глава NVIDIA Дженсен Хуанг вскользь затронул тему квантовых компьютеров, отметив, что значимая польза от их применения станет заметной только спустя два десятилетия. Несмотря на мимолётность этого комментария, последствия для отрасли оказались значительными.

После выступления Хуанга акции крупнейших компаний, работающих над разработкой квантовых технологий, таких как Rigetti Computing, D-Wave Quantum, Quantum Computing и IonQ, стремительно обвалились. В среднем стоимость ценных бумаг снизилась на 40%, что привело к общей потере около $8 миллиардов рыночной капитализации.

Заявление Дженсена Хуанга вызвало обеспокоенность инвесторов по поводу ближайших перспектив квантовых вычислений. Хотя квантовые компьютеры считаются одной из ключевых технологий будущего, их развитие сталкивается с серьёзными техническими трудностями. Разработка стабильных систем требует не только огромных ресурсов, но и времени. Прогноз Хуанга о том, что настоящая польза от этой технологии проявится лишь через 20 лет, возможно, поколебал веру инвесторов в её скорую коммерциализацию.