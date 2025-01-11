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Amogus54
Кодзима признался, что устал и в студии Kojima Productions начались кранчи
Kojima Productions переживает кранчи во время завершения разработки Death Stranding 2

Кранч — это крайне интенсивный период работы, когда разработчики выполняют огромные объёмы задач в сжатые сроки.

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима поделился в соцсети X (ранее известной как Twitter), что испытывает сильную усталость. Причиной этого является напряжённый этап разработки в студии Kojima Productions — кризис, который начался на финальной стадии работы над Death Stranding 2.

По словам Кодзимы, помимо записи и микширования японской озвучки для игры, у него накопилось множество дополнительных обязанностей: написание эссе, подготовка комментариев, участие в интервью и выполнение других задач, не связанных напрямую с созданием игры.

На данный момент Kojima Productions завершает полировку второй части Death Stranding, релиз которой намечен на 2025 год. Несмотря на то, что конкретная дата выхода пока не объявлена, студия старается выпустить проект в срок. Фанаты с нетерпением ждут продолжения игры, которая запомнилась своей необычной концепцией и уникальным геймплеем.

Death Stranding 2 может стать одним из самых успешных релизов года, и, несмотря на усталость от кранча, Кодзима и его команда делают всё возможное, чтобы выпустить проект на высоком уровне.

#новости игр #новости игровой индустрии #kojima productions #death stranding #death stranding 2 #хидео кодзима #metal gear solid 3 #metal gear #death stranding 2 on the beach #кодзима
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