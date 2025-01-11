Sony открыла новую студию в Лос-Анджелесе – ожидается крупнобюджетная игра по новому IP

Sony продолжает расширять своё присутствие в игровой индустрии и недавно объявила о запуске новой студии в Лос-Анджелесе. Как сообщается, команда работает над крупным проектом в оригинальной вселенной, который, по слухам, станет совершенно новой интеллектуальной собственностью компании.

Пока официальные подробности о будущем проекте держатся в секрете, но в сети уже появилась информация о связи студии с известным гейм-дизайнером Джейсоном Бланделлом. Бланделл — это имя хорошо знакомо поклонникам серии Call of Duty, так как он является одним из ключевых создателей знаменитого зомби-режима. После ухода из Treyarch он возглавил Deviation Games, но студия была закрыта в 2024 году, так и не выпустив ни одной игры.

На данный момент остаётся ждать официальных анонсов от Sony, но уже сейчас ясно, что компания вкладывает значительные ресурсы в разработку совершенно нового крупнобюджетного проекта. Учитывая слухи о возможном участии Джейсона Бланделла, этот проект может стать чем-то особенным для фанатов PlayStation.