Сценарий «Человека-паука 4» отправили на доработку, отказавшись от множества злодеев

По данным инсайдера Дэниэла Рихтмана, Marvel приняла решение полностью переписать сценарий четвёртого фильма о Человеке-пауке с участием Тома Холланда. Как стало известно, изначальный сценарий сосредотачивался на противостоянии героя с несколькими злодеями, включая Зловещую четвёрку, однако эта концепция вызвала критику со стороны продюсеров и команды Marvel.

Несмотря на то что Холланд поддержал первоначальный вариант, руководство студии приняло решение изменить сценарий, сделав акцент на одном главном антагонисте. По слухам, это связано с тем, что зрители неоднократно высказывали недовольство перенасыщенностью злодеями в предыдущих фильмах, таких как «Новый Человек-паук 2» и «Человек-паук 3: Враг в отражении» , где изобилие врагов негативно сказалось на восприятии сюжета.

Решение переписать сценарий четвёртой части указывает на то, что студия уделяет особое внимание качеству истории, чтобы не разочаровать фанатов. Съёмки фильма ожидаются с июня по октябрь 2025 года, а премьера должна состояться в июле 2026 году, если все пойдёт по плану.