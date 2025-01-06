82-я церемония “Золотого глобуса” завершилась

В Лос-Анджелесе завершилась 82-я церемония вручения престижной премии «Золотой глобус», собравшая лучших представителей мира кино и телевидения. В этом году церемония удивила как зрителей, так и критиков неожиданными победами и заслуженными наградами.

В категории «Лучший фильм — драма» триумфатором стал «Бруталист» режиссёра Брэйди Корбета, который также получил награду за лучшую режиссуру. Главная мужская роль в этом фильме принесла Эдриану Броуди статуэтку за лучшую мужскую роль, а премию за лучшую женскую роль получила Фернанда Торрес за её работу в фильме «Я всё ещё здесь». В номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» победила французская лента «Эмилия Перес», отметившаяся и в других категориях. Зои Салдана получила награду за лучшую женскую роль второго плана, а песня El Mal из этого фильма была признана лучшей композицией.

На телевидении главным победителем стала историческая драма «Сёгун», завоевавшая титул лучшего сериала — драмы, а её ведущие актёры — Анна Саваи и Хироюки Санада — были отмечены наградами за лучшие актёрские работы. Среди комедий и мюзиклов победил сериал «Хитрости», а Джин Смарт и Джереми Аллен Уайт увезли домой награды за лучшие роли в этой категории.

Категория мини-сериалов также оказалась богатой на сильные проекты. Лучшим признан «Оленёнок», а статуэтки за актёрские работы получили Джоди Фостер за роль в «Настоящем детективе: Страна ночи» и Колин Фаррелл за его блестящее перевоплощение в «Пингвине».

Премия «Золотой глобус» традиционно предшествует главному событию в мире кино — «Оскару», и часто её итоги позволяют прогнозировать будущих победителей. Особенно это касается драматических фильмов и режиссёрских работ. Успех фильма «Бруталист» и режиссёра Брэйди Корбета может стать отличным трамплином для участия в гонке за награды Киноакадемии.

Кроме того, популярность сериалов и мини-сериалов продолжает расти. Проекты вроде «Сёгун» и «Оленёнок» подтверждают, что телевидение становится не менее важной площадкой для ярких историй и выдающихся актёрских работ.