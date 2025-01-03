Мод выглядит как полноценный ремастер

Фанаты GTA добились очередного впечатляющего результата: команда моддеров под названием World Travel завершила работу над модом, который полностью переносит Либерти-Сити из GTA 4 в мир GTA 5. Проект, получивший название Liberty City Preservation Project, можно считать своего рода ремастером культовой локации. Теперь пользователи смогут исследовать обновлённый мегаполис, созданный на более современном движке.

Мод не только добавляет Либерти-Сити, но и позволяет беспрепятственно перемещаться между ним и Лос-Сантосом. Ключевая особенность аддона — полное воссоздание всех деталей города, включая пешеходов, транспорт, полицию, а также метро. Разработчики предусмотрели даже радиостанции из GTA 4, чтобы игроки могли погрузиться в атмосферу оригинальной игры.

Модификация доступна как для одиночного прохождения, так и для мультиплеерного режима через FiveM. Пользователи могут выбирать между двумя версиями пакета текстур:

30 ГБ для высокопроизводительных ПК;

11 ГБ для более слабых систем.

Помимо улучшенной графики, мод включает транспортные средства из GTA 4 и полностью функциональную карту Либерти-Сити.



