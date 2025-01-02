Сообщество столкнётся с нехваткой Radeon RX 9000 в начале 2025 года

Компания AMD готовится представить новое поколение видеокарт серии Radeon RX 9000. Флагманская модель RX 9070 XT будет анонсирована 7 января на выставке CES 2025, а в продажу поступит до конца месяца. Однако, по данным инсайдеров с форума Board Channel, старт продаж может сопровождаться серьёзными проблемами с доступностью карт в магазинах.

Основной причиной называют недостаточное количество произведённых устройств. Полноценные поставки, как ожидается, начнутся не раньше февраля, и первоочередно карты появятся на китайском рынке. Учитывая глобальное значение Китая в цепочке поставок, дефицит, вероятно, затронет и другие страны.

Серия Radeon RX 9000, построенная на архитектуре RDNA 4, обещает значительное увеличение производительности и энергоэффективности. Однако из-за высоких ожиданий спрос может превысить предложение, особенно в первые месяцы продаж.

Недостаточное количество карт на старте может вызвать рост цен на рынке, а также затруднить покупку для конечных пользователей. Поклонники AMD и потенциальные покупатели Radeon RX 9000 уже обсуждают возможность предварительных заказов, чтобы гарантировать себе устройство. Однако остаётся вопрос, смогут ли ритейлеры и сама AMD справиться с ажиотажным спросом.