Об этом сообщили инсайдер Даниэль Рихтман и журналист Джез Корден

Поклонников Indiana Jones ждет приятная новость: инсайдер Даниэль Рихтман и журналист Джез Корден объявили, что в разработке находятся новые игры по этой известной франшизе.

На данный момент остаётся неясным, кто именно займётся их созданием — будет ли это студия MachineGames, известная по игре Wolfenstein, или другие разработчики. Также открытым остаётся вопрос принадлежности жанру этих игр. Будет ли это экшен от первого или третьего лица, или же вовсе платформер с видом сбоку?

Однако уже известно, что Indiana Jones and the Great Circle будет выпущена на PlayStation 5 весной 2025 года. На платформах ПК и Xbox эта игра уже доступна, что сделало её одной из самых ожидаемых новинок среди геймеров Playstation.

Игра получила хорошие отзывы как от критиков, так и от простых игроков. Несмотря на это, игра имеет не самые высокие продажи, за что многие винят плохую пиар-кампанию от Microsoft.

Франшиза Indiana Jones имеет богатую историю в игровой индустрии, предлагая адвенчурные исследования с элементами загадок и динамичных боев. Новые проекты могут привнести нечто свежее и удивить даже самых придирчивых геймеров.