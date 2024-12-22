Какие сериалы за 2024 год не стоит пропускать? Лидеры рейтинга Metacritic

Популярный портал Metacritic подвел итоги 2024 года и опубликовал список лучших сериалов. В тройке лидеров оказались драматический мини-сериал «Олененок» с впечатляющим рейтингом 88/100, исторический эпик «Сёгун» (85/100) и напряженная драма «Соперники» (84/100). Эти проекты стали обязательными к просмотру для всех фанатов кино и сериалов.

Полный рейтинг из 20 сериалов, составленный на основе критических оценок, включает разнообразные жанры — от биографических историй до фантастики. Вот лучшие из них:

«Олененок» — трогательная история взросления. «Сёгун» — захватывающее погружение в феодальную Японию. «Соперники» — интриги и драма в мире большого спорта. «Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“» — документальная хроника о создании культового сериала. «Призраки» — британская комедия с легкими элементами мистики.

Среди других ярких проектов можно отметить «Учитель английского» (83/100), посвященный драматическим школьным событиям, и «Люди Икс '97» (82/100), ставший долгожданным продолжением знаменитого мультсериала о мутантах. Многие пользователи ориентируются на Metacritic, чтобы узнать, на какие проекты стоит обратить внимание.

2024 год стал годом разнообразия в мире сериалов. Лидеры рейтинга Metacritic предлагают множество вариантов на любой вкус — от трогательных историй до захватывающих экшенов. Если вы ищете вдохновение для просмотра, этот список точно поможет сделать правильный выбор.