Популярный портал Metacritic подвел итоги 2024 года и опубликовал список лучших сериалов. В тройке лидеров оказались драматический мини-сериал «Олененок» с впечатляющим рейтингом 88/100, исторический эпик «Сёгун» (85/100) и напряженная драма «Соперники» (84/100). Эти проекты стали обязательными к просмотру для всех фанатов кино и сериалов.
Полный рейтинг из 20 сериалов, составленный на основе критических оценок, включает разнообразные жанры — от биографических историй до фантастики. Вот лучшие из них:
- «Олененок» — трогательная история взросления.
- «Сёгун» — захватывающее погружение в феодальную Японию.
- «Соперники» — интриги и драма в мире большого спорта.
- «Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“» — документальная хроника о создании культового сериала.
- «Призраки» — британская комедия с легкими элементами мистики.
Среди других ярких проектов можно отметить «Учитель английского» (83/100), посвященный драматическим школьным событиям, и «Люди Икс '97» (82/100), ставший долгожданным продолжением знаменитого мультсериала о мутантах. Многие пользователи ориентируются на Metacritic, чтобы узнать, на какие проекты стоит обратить внимание.
2024 год стал годом разнообразия в мире сериалов. Лидеры рейтинга Metacritic предлагают множество вариантов на любой вкус — от трогательных историй до захватывающих экшенов. Если вы ищете вдохновение для просмотра, этот список точно поможет сделать правильный выбор.