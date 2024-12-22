Набиуллина вновь высказалась о криптовалютах

Банк России выразил свою твердую позицию в отношении криптовалютной инфраструктуры внутри страны. Как заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, использование цифровых активов для внутренних расчетов может нести угрозу стабильности финансовой системы и усложнить реализацию государственной денежно-кредитной политики.

По мнению регулятора, криптовалюты слишком волатильны, чтобы быть надежным инвестиционным инструментом. Более того, их использование внутри страны может привести к дестабилизации финансового рынка. Криптовалюты не способны обеспечить сохранение ценности и, следовательно, не могут служить средством расчета для повседневных операций.

Однако Центральный банк отмечает потенциал криптовалют для международных расчетов. В рамках экспериментальных правовых режимов российский финансовый регулятор готов поддерживать проекты, связанные с использованием криптовалют в торговле с другими странами.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Банк России не изменил своей позиции в отношении криптовалют. Основной упор делается на развитие цифрового рубля и внедрение регулируемых финансовых технологий. Тем не менее, проекты с использованием криптовалют для международных операций получают поддержку, но в строгих рамках экспериментов.

Аналитики считают, что стратегия России направлена на баланс между поддержанием финансовой стабильности внутри страны и адаптацией к новым глобальным тенденциям. Использование криптовалют для международных расчетов может стать важным шагом в обход санкционных ограничений и расширении экономических связей с другими странами.

Хотя Банк России сохраняет жесткую позицию по отношению к криптовалютам на внутреннем рынке, их потенциал для внешней торговли может стать ключевым фактором в будущем. Тем временем основное внимание будет сосредоточено на тестировании цифрового рубля, который станет альтернативой криптовалютам в стране.