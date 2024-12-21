CD Projekt Red раскрыла, что ждет Цири в The Witcher 4

CD Projekt Red представила новые подробности о персонаже Цири в The Witcher 4. По заявлению разработчиков, ее способности, связанные с древней кровью, будут значительно изменены. Цири больше не сможет телепортироваться на огромные расстояния или использовать свои силы "как персонаж из аниме". Вместо этого ее акцент сместится в сторону скорости, ловкости и расширенных магических умений.

Одним из ключевых примеров изменений стало заклинание "Bolt", продемонстрированное в первом трейлере игры. Оно подчеркивает новый магический потенциал Цири, который станет важной частью ее боевого арсенала. В CD Projekt Red уверяют, что сюжет предоставит логичное объяснение, почему героиня лишилась своих прежних сил. "Мы внимательно следим за соответствием лору вселенной, и это был один из первых вопросов, который мы решили в процессе разработки", — прокомментировала продюсер проекта Малгожата Митрэнга в интервью GamesRadar.

The Witcher 4 уже успела привлечь к себе большое внимание, и разработчики обещают, что новый подход к развитию персонажей, включая Цири, сделает игру ещё более захватывающей. Ожидается, что релиз принесёт не только улучшенную графику, но и глубокие нововведения в механике игрового процесса.