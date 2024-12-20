Появилась новая информация о том, чем Borderlands 4 будет отличаться от 4 части

В сети появились новые слухи о следующей части популярной серии Borderlands. Разработчики, похоже, готовятся принести ряд значительных изменений, которые смогут заразить даже тех, кто был скептически настроен после Borderlands 3.

Судя по инсайдам, Borderlands 4 перейдёт на новую систему исследования игрового мира. Вместо нескольких планет игроки получат одну огромную локацию, представляющую собой бесшовную карту. Это позволит свободно передвигаться, призывать транспорт в любом месте и более детально исследовать локации.

Геймплей также приобретёт новые элементы. В игре появятся двойные прыжки, рывки в разные стороны и крюк-кошка, которые дополнят традиционный сеттинг шутера. Кроме того, обещается умеренный юмор и отказ от многочисленных грубых шуток, что было одной из главных претензий к Borderlands 3.

Презентация полноценного геймплея, скорее всего, состоится весной 2025 года на мероприятии PlayStation. Однако официальные даты пока не объявлены. Напомним, что на прошедшей The Game Awards 2024 был представлен полноценный трейлер игры.