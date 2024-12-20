Лео ДиКаприо и Дэмьен Шазелл создадут биографию Ивела Книвела

Леонардо ДиКаприо исполнит главную роль в новом фильме режиссёра Дэмьена Шазелла, посвящённом жизни знаменитого каскадёра Ивела Книвела. Информация об этом поступила от инсайдера Дэниэла Рихтмана и портала World of Reel. Новый проект обещает стать глубоким биографическим исследованием сложной и противоречивой фигуры.

Ивел Книвел, известный своими невероятными трюками на мотоцикле, оставил неизгладимый след в истории экстрима. Его карьера была отмечена не только головокружительными успехами, но и трагедиями. Книвел вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как человек, переживший наибольшее количество переломов за жизнь — более 433. Однако его сложный характер и импульсивные поступки не раз ставили под угрозу его карьеру.

Одним из самых громких скандалов в жизни каскадёра стал инцидент с бейсбольной битой. Книвел напал на человека, написавшего о нём нелестную книгу, что привело к его аресту и шестимесячному заключению. После этого его карьера пошла на спад: он потерял контракты и статус, который строил годами.

ДиКаприо, который уже зарекомендовал себя как мастер воплощения сложных персонажей, намерен передать все грани этой противоречивой личности. Работа с Дэмьеном Шазеллом, известным по фильмам "Ла-Ла Ленд" и "Одержимость", обещает уникальное сочетание драматизма и визуального великолепия.

Сценарий фильма пока держится в секрете, но фанаты ожидают захватывающего рассказа не только о выдающихся достижениях Книвела, но и о его личных падениях. Этот проект может стать ещё одним громким успехом для ДиКаприо и закрепить его репутацию как одного из лучших актёров современности.