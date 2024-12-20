Джеймс Бонд возвращается: IO Interactive готовит к показу новую игру

IO Interactive, студия, известная по серии игр Hitman, поделилась первыми подробностями о своей новой игре, посвященной Джеймсу Бонду. Вакансия «Художника маркетингового трейлера», опубликованная недавно, дала фанатам повод для радости, раскрыв небольшие детали проекта.

В описании вакансии говорится, что игроков ждет полностью оригинальный сюжет, который расскажет о становлении агента 007. Игра предложит узнать предысторию культового шпиона, а также путь, который он пройдет, чтобы заслужить свой знаменитый титул.

Судя по заявленным требованиям, будущие трейлеры должны быть кинематографичными, с акцентом на визуальную подачу и захватывающую анимацию. Это свидетельствует о том, что IO Interactive готовится к полноценному анонсу, который, по слухам, может состояться в течение ближайших шести месяцев.

Напомним, что проект был анонсирован еще в 2020 году. Студия подчеркивает, что это будет не просто игра по мотивам фильмов — она создается с нуля, вдохновляясь оригинальными произведениями. IO Interactive планирует сделать акцент на сюжет, глубокую проработку персонажей и характерный для серии Бондовских приключений стиль.

Эта новость заставляет с нетерпением ждать первых кадров игры. Учитывая опыт IO Interactive в создании напряженных шпионских историй, поклонники могут рассчитывать на захватывающий игровой процесс, который будет сочетать экшен и стелс.