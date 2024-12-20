Этот шаг часто предшествует официальному анонсу новых видеокарт.

Palit стал первым партнёром NVIDIA, который добавил графические процессоры серии Blackwell в базу данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Этот шаг часто предшествует официальному анонсу новых видеокарт.

Согласно данным, в базе были зарегистрированы модели GeForce RTX 5050 и RTX 5060, включая их версии Ti и SUPER. Однако пользователям следует помнить, что внесение в базу ЕЭК не всегда гарантирует выпуск всех указанных моделей. Иногда компании регистрируют больше моделей, чем реально выходят на рынок.

Интересно, что информация о серии RTX 50 поступает и из других источников. Так, один из немецких ритейлеров уже выставил на продажу игровые ПК с графическими картами RTX 5090 и RTX 5080. Подтверждение новой серии пришло и от ZOTAC, которая упомянула RTX 5090 с 32 ГБ памяти GDDR7, а также модели 5080 и 5070.

Ожидается, что NVIDIA представит новую линейку RTX 50 "Blackwell" на выставке CES 2025, которая пройдёт в январе. По слухам, запуск будет ограниченным, что соответствует политике компании по контролю поставок новых продуктов.

Серия GeForce RTX 50 станет преемником текущего поколения RTX 40, предлагая ещё большую производительность и новые технологии. Архитектура Blackwell обещает значительное улучшение по сравнению с предыдущей архитектурой Ada Lovelace, которая используется в RTX 40. Среди ключевых улучшений ожидаются повышение энергоэффективности и увеличенная пропускная способность памяти, чему будет способствовать использование GDDR7-памяти.