Подарки и акции в GTA Online до Нового года

Праздничная бонусная неделя будет наполнена снегом, подарками и тематическими событиями. Улицы Лос-Сантоса вновь покрыты снежным покровом, который создает атмосферу настоящей зимней сказки. Игроков ждут уже полюбившиеся активности, такие как «The Gooch», перестрелка у Weazel Plaza, охота на йети и праздничный режим «Entourage (Festive Remix)».

Для тех, кто войдет в игру в праздничный период, подготовлен внушительный набор подарков. Среди них — эксклюзивный комбинезон с изображением пингвина, золотая подвеска в виде оленя, комплект из куртки и брюк с новогодними звездами, а также пусковая установка фейерверков с 20 зарядами. Но и это еще не все: игроки получат уникальную установку для метания снежков, полный запас боеприпасов, защитной экипировки и закусок.

Снег задержится на улицах города до 2 января 13:00. Однако, как и каждый год, его присутствие вызывает смешанные чувства: сначала он создает праздничное настроение, но к концу периода многие начинают ждать, когда дороги снова станут сухими.

Помимо подарков, в игре действуют многочисленные скидки на транспорт, оружие и недвижимость.

Особую атмосферу этому празднику придает ожидание выхода GTA 6. Многие игроки полагают, что нынешний зимний сезон станет одним из последних масштабных мероприятий в GTA Online для пятой части игры, так как все внимание разработчиков скоро переключится на новый проект.