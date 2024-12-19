Ана де Армас может сыграть Мадам Гидру в новой части "Мстителей"

Популярная актриса Ана де Армас, известная по ролям в "Достать ножи" и "Бегущий по лезвию 2049", может присоединиться к киновселенной Marvel. По информации от инсайдера Дэниэла Рихтмана, она ведёт переговоры о своём участии в фильме "Мстители: Судный день". Ходят слухи, что актрисе предложена роль Мадам Гидры — одной из злодеек комиксов.

Эти новости уже вызвали бурные обсуждения среди фанатов, особенно на фоне возвращения Роберта Дауни-Младшего, но теперь в новом амплуа. Согласно официальной информации, он исполнит роль Доктора Дума — культового злодея, чьё появление давно ждали поклонники киновселенной. Кроме того, есть вероятность, что Крис Эванс также заглянет в проект. Однако его возможное участие остаётся загадкой, и официальных подтверждений пока не поступало.

"Мстители: Судный день" обещают стать одним из самых масштабных фильмов Marvel. Студия активно развивает свою мультивселенную, предлагая зрителям неожиданные повороты сюжета и возвращение любимых персонажей. Включение Аны де Армас в актёрский состав может стать отличным дополнением к франшизе, учитывая её харизму и талант. Ожидается, что официальные анонсы будут сделаны в ближайшие месяцы.