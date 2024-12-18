Геймеры выразили свое недовольство первым трейлером Intergalactic

Компания Naughty Dog оказалась в центре обсуждений после публикации трейлера их нового проекта — Intergalactic: The Heretic Prophecy. Видео, выложенное на YouTube, собрало 214 тысяч дизлайков при всего 89 тысячах лайков, вызвав бурную дискуссию среди геймеров.

Основной причиной негодования стала внешность главной героини, которая, по мнению многих комментаторов, стала результатом стремления разработчиков отразить современные западные социальные тренды. Многие игроки выражают мнение, что трейлер Intergalactic акцентирует внимание исключительно на персонажах, в то время как сам игровой процесс остается за кадром. .

Эксперты отмечают, что подобная реакция может негативно повлиять на продажи игры, однако окончательные выводы делать рано. По традиции индустрии, даже проекты с неоднозначными трейлерами часто получают положительные отзывы после выхода, если они предлагают увлекательный и продуманный игровой опыт. Остается только ждать новых анонсов и демонстраций геймплея, которые, возможно, смогут сгладить первое впечатление игроков.