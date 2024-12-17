Ранний старт распродажи в PS Store: около 300 предложений для подписчиков

Уже сейчас доступно около 300 выгодных предложений, а 19 декабря распродажа станет доступна для всех игроков и дополнится новыми скидками на популярные игры.

Одновременно с этим продолжается акция, приуроченная к 30-летию PlayStation, которая продлится до 21 декабря. Пользователи могут приобрести культовые игры со значительными скидками, отмечая юбилей одной из самых знаковых игровых консолей мира.

Кроме того, для подписчиков PS Plus Extra и Deluxe появилась подборка из 11 новых игр. В число главных хитов вошли Forspoken и Sonic Frontiers. Полный список выглядит так:

Игры в PS Plus Extra:

Sonic Frontiers

Forspoken

Rabbids: Party of Legends

WRC Generations

FIST: Forged in Shadow Torch

Jurassic World Evolution 2

Coffee Talk (1&2)

A Space for the Unbound

Biped

Phogs

Игры в PS Plus Deluxe:

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge (PS VR2)

Для тех, кто еще не знаком с PS Plus, это подписочный сервис, предоставляющий доступ к библиотеке игр, мультиплееру и эксклюзивным скидкам. Сервис предлагает три уровня подписки: Essential, Extra и Deluxe — каждый с уникальными преимуществами и расширенным контентом.