Гвинт и жизнь Геральта в Туссенте — разработчики раскрыли новые детали Ведьмака 4

Разработчики из CD Projekt RED официально подтвердили возвращение Гвинта в долгожданный «Ведьмак 4». Исполнительный продюсер Госия Митрэга и директор игры Себастьян Калемба в интервью Easy Allies заявили, что популярная карточная игра вновь станет важной частью игрового процесса.

Хотя главным героем новой части станет Цири, разработчики раскрыли детали судьбы Геральта после событий третьей части. Ведьмак проводит свои дни на пенсии в Туссенте, наслаждаясь жизнью и время от времени устраняя местных монстров. Калемба отметил, что Геральт может пригласить Цири к себе в особняк, и вполне вероятно, что игрокам предстоит сразиться с ним в Гвинт.

Сообщество уже строит догадки, что сюжетная линия Гвинта будет развиваться вокруг большого турнира в Туссенте. По мнению пользователей Reddit, Геральт может выступать как непревзойдённый чемпион, а Цири станет его ученицей и со временем бросит вызов своему наставнику. Некоторые фанаты шутят, что Геральт «разграбил все колоды Гвинта» ещё в The Witcher 3, и теперь Цири предстоит собрать свои уникальные карты.

Разработчики также поделились и другими деталями:

События игры разворачиваются спустя пару лет после финала The Witcher 3, а Цири теперь около 25 лет.

Новый CGI-трейлер, показанный на The Game Awards, использует ресурсы из игры, что даёт примерное представление о её графическом уровне.

Игровой мир по размерам сопоставим с третьей частью, но значительно богаче на проработанные детали и окружение.

Боевая система будет переработана с учётом особенностей Цири, которая более быстра и ловка, чем Геральт.

Гвинт остаётся одной из самых любимых мини-игр у фанатов «Ведьмака», что подтверждают многочисленные турниры и отдельная карточная игра. Возвращение Гвинта в «Ведьмак 4» укрепит связь новой истории с предыдущими играми серии, добавляя ностальгический элемент для поклонников франшизы.

Несмотря на первый CGI-трейлер, Калемба отметил, что полноценная маркетинговая кампания игры ещё не началась, а до релиза «Ведьмак 4» пройдёт немало времени. Однако уже сейчас очевидно, что разработчики готовят масштабный и атмосферный проект, который порадует как старых фанатов, так и новых игроков.