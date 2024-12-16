Триквел о Человеке-пауке откладывается: что происходит с Паучьей вселенной?

Поклонники Человека-паука вынуждены набраться терпения: третья часть мультфильма, рассказывающая о приключениях супергероя, не выйдет в 2025 году, как изначально планировалось. По информации Deadline, студия Sony решила не форсировать производство проекта, чтобы обеспечить высокое качество.

Первоначально премьера триквела планировалась на март 2024 года, менее чем через год после выхода второй части, однако планы были неоднократно пересмотрены. Руководство Sony оказалось разочаровано результатами недавних спин-оффов о злодеях из вселенной Человека-паука, которые получили низкие рейтинги и не оправдали ожиданий в прокате. По словам экспертов, одной из причин провала стала слабость сценариев и отсутствие самого Человека-паука в центре сюжета.

Теперь Sony уделяет особое внимание каждому аспекту предстоящего триквела. Известно, что изначальный сценарий проекта подвергся значительным изменениям, а его финальная версия всё ещё находится в разработке. Такое решение продиктовано стремлением студии избежать повторения ошибок, допущенных ранее.

Спин-оффы вроде "Морбиуса" и "Крейвена-охотника" стали явным уроком для Sony, продемонстрировав, что зрители ждут большего от историй о героях и злодеях культовой франшизы. На фоне этих неудач Sony предпринимает шаги, чтобы сохранить доверие аудитории и продолжить успешную работу над основными проектами Паучьей вселенной. Надежда на успех третьей части остаётся, ведь предыдущие мультфильмы из этой серии получили восторженные отзывы и стали кассовыми хитами.

Пока дата премьеры остаётся под вопросом, фанатам остаётся лишь гадать, каким окажется продолжение одной из самых успешных анимационных серий последних лет.