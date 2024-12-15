Microsoft откладывает главный релиз 2025 года — слухи указывают на Fable

Похоже, поклонникам Fable придётся набраться терпения. Инсайдер Джефф Грабб заявил, что один из крупных проектов Microsoft, запланированный на 2025 год, перенесён на более поздний срок. Несмотря на то, что Грабб не уточнил название игры, многие предполагают, что речь идёт именно о Fable. Эти предположения подкрепляются словами журналиста VGC Джордана Мидлера, который ещё в августе выражал сомнения по поводу своевременного релиза долгожданной RPG.

Параллельно с новостями о переносе релиза Джефф Грабб и другой известный инсайдер, Джез Корден, поделились интересными сведениями о стратегии Microsoft. По их словам, компания собирается полностью отказаться от концепции эксклюзивов. Теперь игры Microsoft будут доступны на всех актуальных платформах, включая Xbox, ПК и облачные сервисы.

Однако, как отметил Корден, на старте выпуск игр на всех платформах сразу не гарантирован. Основной причиной называют нехватку опыта у внутренних студий Microsoft, которые пока не справляются с параллельной разработкой для нескольких платформ. В результате проекты могут сначала появляться на Xbox и ПК, а уже позже добираться до других площадок.

Отказ от эксклюзивов — это не просто шаг в сторону игроков, но и продуманная бизнес-стратегия. В последние годы Microsoft активно продвигала сервис Xbox Game Pass, который стал ключевым элементом её экосистемы. Сделать игры доступными для широкой аудитории — значит усилить позиции Game Pass и привлечь новых подписчиков, даже если они играют на других устройствах.

Эксперты отмечают, что это шаг в сторону "игрового Netflix". Microsoft хочет создать единую платформу для игр, где место их запуска не имеет значения. С одной стороны, это позволит компании снизить зависимость от продаж консолей, а с другой — укрепить позиции в облачном гейминге.