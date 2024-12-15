В сети появилась новая информация о долгожданной консоли Switch 2 от Nintendo.

В сети появилась новая информация о долгожданной консоли Switch 2 от Nintendo. Утечка получила подтверждение от модератора сабреддита r/NintendoSwitch2. Автор утечки пообещал предоставить доказательства своих слов на Рождество — 25 декабря 2024 года.

По словам источника, консоль сохранит название Switch 2, а её логотип будет представлять собой доработанную версию логотипа оригинальной Switch с добавлением цифры 2. Устройство будет доступно в двух цветах — тёмно-сером и белом.

Среди стартовых игр заявлен тайтл с цифрой 9 в названии, что поклонники уже связали с возможным выходом Mario Kart 9. Более того, эта игра будет включена в специальный бандл с консолью в уникальном цветовом исполнении.

Switch 2 по ощущениям не будет тяжелее текущей версии консоли, но получит увеличенные кнопки и стики. Ключевое изменение — джой-коны, которые теперь крепятся к экрану при помощи магнитов, но при этом издают механический щелчок при подключении. Задние кнопки будут выполнять функцию отсоединения джой-конов, а сами контроллеры получат некую уникальную функцию, подробности которой пока неизвестны.

Одной из самых важных новаций станут стики с эффектом Холла. Эта технология предотвращает проблему дрифта, с которой сталкивались владельцы оригинальной Switch.

Док-станция новой консоли будет иметь те же порты, что и у Switch OLED, но с небольшими изменениями — экран будет выступать за пределы дока. Экран самой консоли будет LCD, а не OLED, что может повлиять на стоимость устройства.

Картриджи для Switch 2 будут идентичны тем, что используются на оригинальной Switch. Это может означать обратную совместимость с играми предыдущего поколения, что станет важным плюсом для игроков.

Автор утечки утверждает, что видел финальную версию Switch 2, готовую к продаже. По его словам, официальный анонс состоится уже в следующем месяце. Если это правда, то 25 декабря нас ждёт множество новых подробностей о консоли и, возможно, первый официальный взгляд на устройство.