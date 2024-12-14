CD Projekt RED запустила русскоязычную страницу The Witcher 4: первые детали о героях и мире

CD Projekt RED официально запустила русскоязычную версию сайта, посвящённого игре The Witcher 4. На странице доступны обои с логотипом игры на русском языке, несмотря на неопределённость с доступностью проекта в регионе. Ознакомиться с материалами можно по адресу: ссылка на сайт.

Это не единственная новость, связанная с долгожданным проектом. В недавнем интервью с игровым директором и исполнительным продюсером The Witcher 4 были раскрыты новые детали сюжета, персонажей и механик.

Геральт из Ривии официально подтвердил своё присутствие в игре, что стало приятным сюрпризом для фанатов. Также стало известно, что Цири станет ведьмаком по собственному желанию. Кроме того, её арсенал пополнится новым оружием — цепями, как было показано в дебютном трейлере. Разработчики намекнули, что природа Цири как Истока (существо, способное путешествовать между мирами) будет иметь влияние на игровой процесс.

Создатели обещают сохранить одну из ключевых особенностей серии — моральные выборы с непредсказуемыми последствиями. Каждое решение игрока может иметь долгосрочные последствия для мира и персонажей. Сюжетная линия разрабатывается под контролем отдельной команды лороведов, чтобы сохранить целостность и глубину вселенной.

Путешествовать игрокам предстоит по неизведанным регионам. Среди них — деревня под названием Stromford, показанная в трейлере, которую можно будет посетить в процессе игры. Разработчики также обещают множество новых монстров и существ, с которыми придётся столкнуться в битвах.