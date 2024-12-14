Компания NVIDIA официально подтвердила своё участие в грядущей выставке CES 2025, которая пройдёт в Лас-Вегасе.

Компания NVIDIA официально подтвердила своё участие в грядущей выставке CES 2025, которая пройдёт в Лас-Вегасе. На сайте компании появился тизер мероприятия под названием GeForce at CES 2025, намеченного на 7 января. Предполагается, что в этот день состоится долгожданная премьера видеокарт нового поколения: GeForce RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070.

Видеокарты серии RTX 50, основанные на архитектуре нового поколения, обещают стать значительным шагом вперёд в производительности. По предварительным данным, NVIDIA улучшит энергопотребление, повысит производительность в играх с трассировкой лучей и внедрит новые технологии для работы с ИИ.

Интересно, что 7 января также станет важным днём для AMD, которая проведёт своё мероприятие в рамках CES 2025. Пока неизвестно, представит ли AMD свои новинки в сегменте 3D-ускорителей.

Выставка CES давно является ключевой площадкой для демонстрации передовых технологий. Ежегодно здесь объявляются продукты, задающие тренды на годы вперёд. В 2025 году особое внимание будет приковано к видеокартам, поскольку спрос на графические решения продолжает расти, особенно в свете стремительного развития технологий ИИ.