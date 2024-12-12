Новые изменения в "Яндекс Go": виртуальная очередь для тарифа "Эконом"

Сервис "Яндекс Go" готовится внедрить новую систему распределения заказов в ситуациях высокого спроса. Согласно заявлению компании, в тарифе "Эконом" вскоре появится виртуальная очередь, которая поможет пассажирам узнать, сколько человек уже ожидают автомобиль.

Нововведение стало ответом на многочисленные запросы пользователей, которые часто сталкиваются с проблемами при заказе такси после крупных мероприятий. Ранее пассажирам было трудно оценить свои шансы на получение машины, что вызывало недовольство.

Теперь при пиковых нагрузках приоритет на получение такси будет у тех, кто заказал машину раньше. Пользователи смогут наблюдать за состоянием очереди в режиме реального времени. Это поможет принимать решения: ждать такси, переключиться на другой тариф или воспользоваться общественным транспортом. Такой подход делает процесс заказа более прозрачным и предсказуемым.

Дополнительно специалисты "Яндекс Go" подчеркнули, что в приложении будут предложены альтернативные маршруты, если движение очереди идет слишком медленно. Например, система поможет найти автомобиль в другом тарифе или предложит маршрут на автобусе или метро.

Такие изменения направлены на улучшение клиентского опыта и повышение удобства использования сервиса в период массового спроса. "Яндекс Go" продолжает адаптироваться к нуждам пассажиров, внедряя технологии, которые делают поездки комфортнее и доступнее.