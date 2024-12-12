Disney перезапустит анимационную классику в формате живого кино.

Компания Disney продолжает традицию адаптации своих культовых анимационных фильмов в формат живого кино. На этот раз в разработке находится фильм про Рапунцель.

Режиссёром нового проекта станет Майкл Грейси, известный по фильму «Величайший шоумен». За сценарий отвечает Дженнифер Кейтин Робинсон, чья работа уже была отмечена в таких проектах, как «Do Revenge» и «Тор: Любовь и гром». Пока что детали кастинга остаются неизвестными, однако можно ожидать яркий актёрский состав, учитывая опыт студии в подборе звёзд для своих ремейков. Пользователи соцсетей уже пророчат Флоренс Пью на главную роль в фильме.

Disney активно занимается превращением своих анимационных хитов в фильмы с живыми актёрами. В последние годы зрители увидели ремейки «Короля Льва», «Красавицы и чудовища», «Аладдина», «Мулан» и других классик. Проекты имели разный уровень успеха, но неизменно привлекали внимание аудитории.

Среди предстоящих ремейков Disney значатся «Белоснежка» и «Лило и Стич», которые выйдут в 2025 году. А в 2026 году зрители смогут увидеть «Моану», где Дуэйн Джонсон вернётся к роли полубога Мауи.