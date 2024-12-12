Ubisoft раскрыла продолжительность Assassin’s Creed Shadows — 30 часов для основного сюжета.

Ubisoft поделилась подробностями о длительности основного сюжета в предстоящей игре Assassin’s Creed Shadows. По словам творческого директора Джонатана Дюмона, игрокам понадобится не менее 30 часов, чтобы завершить основную историю. Однако это время может варьироваться в зависимости от выбранного стиля игры.

Продолжительность Shadows близка к Assassin’s Creed Origins (30 часов), но уступает Odyssey (45 часов) и Valhalla, которая предлагает около 61 часа для прохождения основного сюжета. Такой подход к масштабам игры, вероятно, понравится тем, кто предпочитает умеренную продолжительность вместо слишком длительных историй.

Игра выйдет 14 февраля 2025 года, после череды переносов, добавив в серию новый эпизод. За последние годы компания экспериментировала с форматом серии. После успеха RPG-подхода в Odyssey и Valhalla, Ubisoft вернулась к корням в Assassin’s Creed Mirage, предложив более компактный опыт. Shadows, похоже, продолжает искать компромисс между масштабностью и доступностью для разных типов игроков.