Глава Xbox объяснил перенос «Индианы Джонса» для PS5 до 2025 года

Руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути сообщил о переносе выхода игры «Индиана Джонс» на PlayStation 5. Новая дата релиза для консоли от Sony назначена на весну 2025 года, а причиной стало стремление разработчиков из MachineGames сосредоточиться на оптимизации и полировке версии для Xbox.

Бути отметил, что команда намерена сделать игру максимально комфортной и качественной на платформе Xbox, а затем займётся адаптацией проекта для PlayStation 5. Несмотря на задержку, глава студии заверил фанатов, что PS5-версия будет работать безупречно.

Перенос вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников. Некоторые указывают на то, что данное решение подчёркивает стратегию Microsoft, направленную на продвижение Xbox как основной платформы. Другие обеспокоены тем, что ожидание может снизить интерес к проекту.

Новая игра по франшизе «Индиана Джонс», разработанная MachineGames в партнёрстве с Lucasfilm Games, предлагает захватывающую смесь приключений, головоломок и экшена. Проект вдохновлён культовыми фильмами, а также включает элементы оригинального сюжета. На сегодняшний день о геймплее известно немного, но разработчики обещают, что игра сохранит дух классических приключений знаменитого археолога.

Геймеры на PS5 могут быть разочарованы ожиданием, но высокий уровень качества игры на старте, как обещают MachineGames и Xbox Game Studios, должен компенсировать эту задержку.