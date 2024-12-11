Вселенная Человека-паука от Sony в тупике: все внимание на "Человек-паук 4" и "Человек-паук: За пределами вселенных"

По информации от инсайдеров The Wrap, Sony намерена изменить подход к развитию своей "паучьей вселенной". Причиной пересмотра стали предварительные прогнозы по сборам фильма «Крейвен-охотник», которые оказались ниже ожиданий. В руководстве компании пришли к выводу, что стратегия по созданию спин-оффов о второстепенных персонажах была ошибочной.

Теперь Sony планирует сосредоточиться на проверенных и популярных проектах. Основными приоритетами студии станут «Человек-паук 4», новый анимационный фильм о Майлзе Моралесе и сериал «Нуарный Человек-паук», в котором принял участие Николас Кейдж.

До этого Sony активно развивала проекты о второстепенных героях, таких как «Веном», «Морбиус» и готовящийся «Крейвен-охотник». Однако, несмотря на финансовый успех "Венома", другие фильмы столкнулись с критикой и низкими оценками зрителей. Ситуация с «Морбиусом» и прогнозируемые слабые сборы «Крейвена» заставили компанию изменить свои планы.

Решение сконцентрироваться на "Человеке-пауке" и Майлзе Моралесе выглядит логичным. После успеха анимационной дилогии «Человек-паук: Через вселенные» интерес к персонажу Майлза Моралеса вырос многократно, а третий фильм этой серии уже находится в разработке. Что касается «Человека-паука 4», то все ожидают возвращения Тома Холланда в роли Питера Паркера.

Сериал «Нуарный Человек-паук» также вызывает интерес у аудитории. Атмосфера в духе старого нуара и мрачный стиль могут сделать проект уникальным среди остальных шоу о супергероях.

Хотя спин-оффы, такие как «Крейвен», еще выйдут на экраны, дальнейшие проекты во вселенной Человека-паука будут пересмотрены. Sony планирует сосредоточиться на ключевых персонажах и более амбициозных проектах.