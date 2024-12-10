Обновление Cyberpunk 2077 — новые машины, кастомизация авто и Джонни в пассажирском кресле

Главным нововведением обновления стала возможность изменять внешний вид автомобилей. Теперь доступна система «Хрустальное покрытие», которая позволяет перекрашивать автомобили.

В дополнение к этому появилась система «Контратон», которая даёт возможность сканировать и сохранять уникальные окраски автомобилей. Эти цветовые схемы можно применять на совместимых машинах. Однако не все авто можно копировать — машины полиции, сюжетные автомобили и несовместимые модели останутся нетронутыми. На сайте «Автофиксер» можно найти десять новых автомобилей, которые пополнили список доступных для покупки.

Теперь пользователи смогут сделать своего Ви ещё более уникальным, благодаря огромному количеству новых вариантов внешнего вида. В игру добавлено:

32 цвета глаз,

18 вариантов макияжа губ,

17 цветов лака для ногтей,

16 вариантов макияжа глаз,

10 типов макияжа скул,

4 новых шрама на лице,

8 декоративных имплантов для лица,

4 новые татуировки на лице,

2 новых татуировки на теле,

5 видов бровей.

Кроме того, при создании персонажа можно использовать шкалу, которая определяет уровень экстравагантности внешности Ви. Хотите выглядеть скромно или, наоборот, быть ярким и заметным? Теперь это можно настроить заранее.

Фоторежим в Cyberpunk 2077 теперь стал ещё более продвинутым и гибким инструментом. Вот ключевые изменения. Теперь игроки могут добавлять в кадр до трёх дополнительных персонажей с возможностью менять их позы, выражения лиц и местоположение. Кроме того, можно настраивать освещение, добавлять и перемещать источники света, что сделает снимки ещё более кинематографичными.

Все снимки можно просматривать в новой вкладке «Галерея» рядом с разделами «Журнал», «Чипы» и «Таро». На ПК можно загрузить изображения в формате .png из папки со скриншотами.

Ещё одной интересной деталью стал новый интерактивный элемент с участием Джонни Сильверхэнда. После прохождения первого акта игры, он будет иногда появляться на пассажирском сидении автомобиля, наблюдать за происходящим и комментировать то, что происходит вокруг.

Помимо всех этих нововведений, патч внёс массу исправлений в открытый мир, задания и геймплей. Вот некоторые из них:

Устранены ошибки в заданиях (например, невозможность выполнения миссии из-за отсутствующих предметов).

Исправлена анимация отрубания головы при ударах катаной.

Исправлены ошибки при взаимодействии с НПС и корректно отображаются действия полицейских в Пасифике.

Исправлено движение губ Ви в некоторых сценах (включая концовки).

Также разработчики оптимизировали распределение потоков, что привело к приросту производительности на процессорах Intel Arrow Lake до 33%.