В Калифорнии на продажу выставлен дом, который ранее принадлежал самому известному создателю комиксов — Стэну Ли.

В Калифорнии на продажу выставлен дом, который ранее принадлежал самому известному создателю комиксов — Стэну Ли. Объект включает не только сам особняк, но и уникальные коллекционные предметы.

Роскошный дом расположен в одном из престижных районов Лос-Анджелеса. Его площадь составляет почти 1600 квадратных метров, а инфраструктура включает:

3 спальни;

7 ванных комнат;

личный домашний кинотеатр;

просторную сауну;

современный бассейн.

Дом выполнен в минималистичном, но изысканном стиле, сочетает комфорт с элементами роскоши.

Внимание привлекают три статуэтки Человека-паука, изображающие героя из трилогии с Тоби Магуайром. Каждая статуэтка подписана самим Стэном Ли. Их можно приобрести как отдельно, так и вместе с домом.

Стэн Ли, автор таких персонажей, как Человек-паук, Железный человек и Люди Икс, стал иконой поп-культуры XX века. Его вклад в индустрию комиксов оказал большое влияние.