В Калифорнии на продажу выставлен дом, который ранее принадлежал самому известному создателю комиксов — Стэну Ли. Объект включает не только сам особняк, но и уникальные коллекционные предметы.
Роскошный дом расположен в одном из престижных районов Лос-Анджелеса. Его площадь составляет почти 1600 квадратных метров, а инфраструктура включает:
- 3 спальни;
- 7 ванных комнат;
- личный домашний кинотеатр;
- просторную сауну;
- современный бассейн.
Дом выполнен в минималистичном, но изысканном стиле, сочетает комфорт с элементами роскоши.
Внимание привлекают три статуэтки Человека-паука, изображающие героя из трилогии с Тоби Магуайром. Каждая статуэтка подписана самим Стэном Ли. Их можно приобрести как отдельно, так и вместе с домом.
Стэн Ли, автор таких персонажей, как Человек-паук, Железный человек и Люди Икс, стал иконой поп-культуры XX века. Его вклад в индустрию комиксов оказал большое влияние.