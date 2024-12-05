«The Last of Us: Escape the Dark» — новая настолка для любителей серии

Любители настольных игр и фанаты «The Last of Us» могут порадоваться: в продажу поступила новая игра под названием «The Last of Us: Escape the Dark». Этот проект создан совместно студиями Themeborne и Naughty Dog.

Игрокам предстоит вжиться в роли любимых персонажей игры — Джоэла, Элли и других героев — чтобы добраться до безопасного города Джексона, преодолевая опасности среди зараженных и враждебных выживших. Ключевой элемент геймплея — кооперация: команде из 1–5 человек нужно работать вместе, чтобы выжить. Если хоть один участник группы погибнет, партия будет считаться проигранной. Выживание будет зависеть от принятия трудных решений и тактического использования карт, предметов и специальных кубиков для преодоления различных угроз

Эта настолка является частью расширения вселенной TLOU, которая продолжает вдохновлять как разработчиков, так и фанатов. С учетом недавнего успеха сериала от HBO и новых выпусков игр, такие проекты помогают углубить погружение в знакомый мир.

Цена игры составляет 87 евро, что сопоставимо с премиальными настольными проектами.