«Красные» побеждают: AMD лидирует на немецком рынке материнских плат

В ходе распродаж «Чёрной пятницы» в Германии материнские платы под процессоры AMD заняли подавляющую долю рынка. По данным ритейлера Mindfactory, около 90% всех продаж пришлись на решения для платформы AMD. Всего было продано 3800 материнских плат под процессоры этой компании, тогда как Intel смогла реализовать лишь 550 единиц.



Эта статистика подчеркивает сильные позиции AMD на рынке, особенно в сегменте DIY-сборок.

С другой стороны, процессоры Intel последнего поколения, несмотря на неплохие показатели в игровых тестах, пока не смогли привлечь аналогичного интереса, что может быть связано с отсутствием значительных нововведений по сравнению с предыдущими поколениями.



Тотальное доминирование AMD во время распродаж «Чёрной пятницы» в Германии также отражает общий тренд на европейском рынке, где AMD продолжает отвоёвывать долю у Intel. Однако для стабильного успеха компании необходимо не только предлагать конкурентоспособные продукты, но и укреплять свои позиции.



Стоит отметить, что доля продаж может измениться в период новогодних распродаж, где обе компании, скорее всего, предложат новые акции и скидки. Тем временем AMD ещё раз доказала свою привлекательность среди пользователей, делающих выбор в пользу производительности и доступности.