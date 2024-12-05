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Amogus54
Indiana Jones and the Great Circle выйдет без Denuvo, но с высокими системными требованиями
Релиз будет без защиты Denuvo, но с требованием RTX

Indiana Jones and the Great Circle от Bethesda, релиз которой намечен на 9 декабря, выйдет без защиты Denuvo в обычной версии игры. Разработчики пояснили, что DRM была добавлена исключительно в пресс-копии, чтобы предотвратить утечку до официального запуска. Это значит, что проект, скорее всего, быстро появится в альтернативных магазинах, однако для максимального игрового опыта вам понадобятся топовые комплектующие.

Системные требования

Bethesda раскрыла спецификации для запуска игры, и они оказались впечатляющими:

  • Минимальные (1080p, 60fps): RTX 2060 или RX 6600 и процессор уровня i7-10700K.
  • Рекомендуемые (1440p, 60fps): RTX 3080 Ti и 32 ГБ оперативной памяти.
  • Ультра (2160p, 60fps): RTX 4080 или RX 7900 XT, SSD и Windows 10/11.

Для полной трассировки лучей минимальным GPU станет RTX 4070, а ультра-настройки потребуют RTX 4090.

Игра предложит русские субтитры и выйдет на ПК и Xbox Series S|X, а весной 2025 года станет доступна на PS5. Владельцы Game Pass смогут насладиться проектом с первого дня.

Пользователи уже обратили внимание, что игра, судя по данным, полностью завязана на технологии RTX и не поддерживает режим без трассировки лучей. Это делает её одной из самых требовательных игр года, но также обещает выдающееся графическое качество, идеально передающее атмосферу приключений Индианы Джонса.

#xbox #новости игр #новости игровой индустрии #bethesda #machinegames #gamepass #indiana jones and the great circle #indiana jones #индиана джонс
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