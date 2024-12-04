В Minecraft появился хоррор-биом «Бледный сад» и загадочный Скрипун

Minecraft получил крупное обновление 1.21.4 под названием The Garden Awakens, которое добавляет новый биом «Бледный сад». Это мрачное дополнение создаёт уникальную атмосферу благодаря темной цветовой палитре, пугающим звукам и отсутствию стандартной музыки.

Главное нововведение — уникальный биом, который представляет собой вариацию тёмного леса. Здесь растут новые деревья — бледные дубы, украшенные мхом, а на земле можно найти цветы с «глазами», названные Eyeblossoms. Однако этот сад не столь безопасен, как кажется: в нём не появляются дружелюбные животные, а в кронах деревьев иногда скрываются сердца, из которых ночью появляются монстры Скрипуны.

Скрипун — это новый моб, который передвигается, пока игрок не смотрит в его сторону. Обычные атаки на него не действуют: чтобы победить, нужно найти и разрушить его сердце, спрятанное в листве неподалёку.

Среди других новшеств:

Семейство блоков смолы, из которых можно строить уникальные сооружения.

Сумка, позволяющая увеличить вместимость инвентаря, что давно ждали многие игроки.

Новые типы мха (наземного и висячего), а также новые текстуры древесины бледного дуба.

Особенностью «Бледного сада» является его мистическая атмосфера: звуки добавляют напряжения, а музыка, если она играет при входе в биом, постепенно исчезает, усиливая эффект одиночества.

Это обновление привносит в Minecraft элементы хоррора, расширяя возможности игры и предлагая новый опыт как для любителей исследования, так и для тех, кто ищет вызовы.