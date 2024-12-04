Украсьте свою хрущёвку: в Steam появилась страница игры Panelka

Panelka — новый симулятор, который предлагает погрузиться в тёплую атмосферу постсоветского быта, создавая уют в квартирах и гаражах эпохи 80-х и 90-х. Проект воссоздаёт типичные интерьеры «хрущёвок» и «панелек», знакомые многим по детству и юности. Игра уже получила свою страницу в Steam, где её можно добавить в список желаемого, хотя точной даты релиза пока нет.

Основная задача игрока — декорировать жилые пространства, начиная с выбора линолеума и обоев и заканчивая расстановкой мебели. В вашем распоряжении — большое количество предметов, включая старые ковры, картины и постеры. Всё это дополняется фоторежимом, который позволяет делать скриншоты и делиться результатами своих трудов с друзьями.

Судя по описанию разработчиков, игра нацелена не только на расслабление, но и на пробуждение ностальгии. Ламповая атмосфера тех лет передаётся через внимание к деталям, будь то знакомые узоры на линолеуме или культовые стенки и телевизоры. Это не только симулятор дизайна, но и своеобразное путешествие в прошлое.

Механика в Panelka свободна от строгих правил: расставляйте мебель и предметы так, как подсказывает фантазия. Не понравился результат? Всегда можно изменить интерьер и попробовать что-то новое.

Проект напоминает популярные игры вроде House Flipper и Unpacking, но с уникальным уклоном в сторону постсоветской культуры. Это идеальный выбор для тех, кто хочет вернуться в ушедшую эпоху, не выходя из дома.