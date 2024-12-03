OpenAI планирует сделать ChatGPT глобальным стандартом к 2025 году

Компания OpenAI заявила о намерении увеличить аудиторию своего чат-бота ChatGPT до одного миллиарда человек в 2025 году. Если цель будет достигнута, каждый восьмой житель планеты станет пользователем этой технологии.

Эти амбициозные планы основаны на нескольких ключевых направлениях: расширении доступности ChatGPT, улучшении функционала, интеграции с новыми платформами, а также снижении стоимости и добавлении новых языков. Благодаря этому OpenAI рассчитывает сделать ChatGPT незаменимым инструментом не только для повседневного общения, но и для бизнеса, образования и других сфер.

Сейчас популярность ChatGPT растет, но конкуренция с поисковыми системами, такими как Google, остается вызовом. Однако OpenAI делает ставку на уникальные возможности чат-бота: от создания контента до помощи в решении сложных задач.

В то же время эксперты задаются вопросом о потенциальных рисках: масштабирование технологии может вызвать перегрузку серверов, а её внедрение в повседневную жизнь потребует решения вопросов конфиденциальности данных и этики использования ИИ.

Ожидается, что в ближайшие годы ChatGPT станет ещё более доступным, поддерживая множество языков и культурных контекстов, что позволит ему конкурировать даже с крупнейшими технологическими платформами.