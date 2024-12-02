Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
США усиливают санкции против Китая, ограничивая экспорт чипов в Китай
США ограничивают экспорт чипов в Китай

Вашингтон усиливает давление на Китай, вводя новые санкции, которые затрагивают экспорт оборудования и технологий, необходимых для создания современных чипов. Эти меры направлены на ограничение развития искусственного интеллекта и военных технологий в Китае.

Под ограничения попали 140 китайских компаний, включая производителей оборудования Naura и Piotech, а также фирмы, связанные с корпорацией Huawei. Санкции касаются поставок микросхем памяти HBM и инструментов для их производства, что может серьезно затруднить доступ Китая к передовым технологическим решениям.

Интересно, что санкции распространяются не только на китайские компании, но и на предприятия из других стран, таких как Сингапур, Малайзия и Южная Корея. Исключением стали только фирмы из Нидерландов и Японии, которые имеют ключевую роль в глобальной цепочке поставок чипов.

Эксперты отмечают, что ограничение экспорта технологий является частью более широкой стратегии США по сдерживанию технологического роста Китая. Современные микросхемы, такие как HBM, играют важную роль в развитии ИИ и высокопроизводительных вычислений, что делает их стратегически важными ресурсами.

В игровой индустрии это может отразиться на глобальной доступности технологий, используемых для разработки и производства игровых консолей, графических процессоров и других компонентов. Игровой рынок продолжает быть зависимым от стабильности в цепочке поставок чипов, и подобные санкции могут повлиять на сроки и стоимость производства высокотехнологичных устройств.

#сша #китай #полупроводники #искусственный интеллект #huawei #санкции #сша vs китай #китай vs страны запада
+
Написать комментарий (0)
Toyota до конца года снижает цены на свои машины в Китае
Китай отправил в космос первые в мире автономно управляемые спутники
Китай провел успешный запуск новой ракеты «Чанчжэн-12» с коммерческого космодрома на острове Хайнань
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
2
Представлен летающий автомобиль, способный двигаться и поворачиваться в воздухе в любом направлении
4
МО РФ показало кадры как "инженерный танк" ИМР-2 легко убирает с дороги уничтоженный БМП-1 ВСУ
+
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
6
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
1
В России хотят связать южную и северную ветки Транссиба
+
Названы 55 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить Android 16
2
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
3
Дилеры России массово отказываются от китайских автомобилей
+
В Петербурге предложили возвести небоскреб-остров из списанных танкеров
5
Президент Грузии отказалась сложить полномочия, сославшись на якобы «нелегитимность» парламента
9
Настольный ПК без вентилятора или как AMD меняет правила игры в охлаждении
11
SpaceX успешно запускает спутники-шпионы и Starlink в одной миссии
+
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
6
Ученые зафиксировали, как огромное газовое облако поглощает пару сверхмассивных черных дыр
6
CD Projekt RED официально рекомендовала HD Reworked Project для The Witcher 3
+
Российские парашютисты установили мировой рекорд, десантировавшись с 10 км
1
ASUS представит свою материнскую плату X870 стандарта BTF
1
Российские ученые представили новый источник излучения для EUV-литографии
3

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
3
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
17
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
34
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
52
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
6
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
11
Сериал "Приключения королевского стрелка Шарпа" - маленький шедевр из эпохи VHS
5

Сейчас обсуждают

iRome0
16:48
все умрут
Сериал "Приключения королевского стрелка Шарпа" - маленький шедевр из эпохи VHS
iRome0
16:47
Хороший фильмец. Правда с запашком породистой британской исключительности. Но в детстве было пофигу.
Сериал "Приключения королевского стрелка Шарпа" - маленький шедевр из эпохи VHS
iRome0
16:45
салат какой-то. начал с древней карты, приплёл опять иксбокс зачем-то.... Зачем? И попёр про перепись старых видях. Зачем? А послесловие так вообще песня. Нихера ты в ценах не ориентируешься. Вспомнит...
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
Mr. Night
16:40
Нужно жёстко разгонять пятую колонну. Очевидно опять гастролеры коллективно-западные с печеньками и апельсинами наколотыми в этом замешаны
Президент Грузии призвала школьников принять участие в акциях протеста в стране
Waramagedon
16:38
притуши себе 5 точку, попей воды.
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
Eppius
16:36
Лоханулись с ценником. Надо было 10ку ставить.
InWin Infinite: роскошный корпус с изогнутым стеклом для ПК за $7100
Добрый день
16:33
Вся эта статистика может быть неполноценной. Недавно стим в очередной раз собирал статистику и спросил разрешения на двух моих компьютерах, дома и на работе, я разрешил. Хм. Дома у меня есть VR-шлем P...
Intel Arc Graphics впервые появляется в статистике оборудования Steam
Eppius
16:33
Как же важно сейчас для всех нас мнение Мур о фильме 1990 года который никто и не смотрел.
Деми Мур сообщила, что не была уверена в успехе «Приведения»
dimkahon
16:32
Ты сам писал "в свое время". В свое время этой системки для семеры хватало за глаза.
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
dimkahon
16:31
Бла-бла-бла-бла... 2011-й, Asus AM P5KL-SE + Q8300~3.0 GHz + 3 Gb DDR2. Семерка бегала очень шустро.
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем