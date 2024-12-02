США ограничивают экспорт чипов в Китай

Вашингтон усиливает давление на Китай, вводя новые санкции, которые затрагивают экспорт оборудования и технологий, необходимых для создания современных чипов. Эти меры направлены на ограничение развития искусственного интеллекта и военных технологий в Китае.

Под ограничения попали 140 китайских компаний, включая производителей оборудования Naura и Piotech, а также фирмы, связанные с корпорацией Huawei. Санкции касаются поставок микросхем памяти HBM и инструментов для их производства, что может серьезно затруднить доступ Китая к передовым технологическим решениям.

Интересно, что санкции распространяются не только на китайские компании, но и на предприятия из других стран, таких как Сингапур, Малайзия и Южная Корея. Исключением стали только фирмы из Нидерландов и Японии, которые имеют ключевую роль в глобальной цепочке поставок чипов.

Эксперты отмечают, что ограничение экспорта технологий является частью более широкой стратегии США по сдерживанию технологического роста Китая. Современные микросхемы, такие как HBM, играют важную роль в развитии ИИ и высокопроизводительных вычислений, что делает их стратегически важными ресурсами.

В игровой индустрии это может отразиться на глобальной доступности технологий, используемых для разработки и производства игровых консолей, графических процессоров и других компонентов. Игровой рынок продолжает быть зависимым от стабильности в цепочке поставок чипов, и подобные санкции могут повлиять на сроки и стоимость производства высокотехнологичных устройств.