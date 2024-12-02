Создатели ремейка Silent Hill 2 трудятся над следующей игрой

Польская студия Bloober Team, известная своими работами в жанре хоррора, начала препродакшн нового проекта, который, возможно, будет связан с франшизой Silent Hill. Команда, ранее трудившаяся над ремейком второй части серии, сосредоточена на своей следующей игре. Однако детали проекта пока остаются загадкой, и официальных анонсов от студии не поступало. Возможно, это ремейк Silent HIll 3.

Интересно, что параллельно другая часть студии работает над игрой Cronos: The New Dawn, который разрабатывался одновременно с ремейком Silent Hill 2. В работе над этой игрой участвуют специалисты, ранее отвечавшие за звуковое оформление ремейка.

Несмотря на отсутствие конкретики о новом проекте, в прошлом представители Bloober Team намекали на интерес к продолжению работы с франшизой Silent Hill. Фанаты могут надеяться, что студия, укрепившая свой статус качественными проектами, вновь погрузит их в мир кошмаров.

К слову, ремейк Silent Hill 2 был тепло встречен как поклонниками, так и критиками. Он сохранил дух оригинала, дополнив его современной графикой. Bloober Team удалось передать мрачную и меланхоличную атмосферу, сделав классический хоррор ещё доступнее для новой аудитории.

Ожидается, что Cronos: The New Dawn, как и будущая игра студии, продолжат традицию высокого качества, которую установил ремейк Silent Hill 2.