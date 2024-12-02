Исходный код Crysis 3 всплыл спустя 11 лет

На днях стало известно, что исходный код культового шутера Crysis 3 оказался в свободном доступе благодаря действиям неизвестных энтузиастов. Информация об утечке появилась на платформе VXUG, известной как место, где часто публикуется вредоносное ПО. Однако архив с кодом был украден еще в 2020 году группой хакеров Egregor, но только сейчас стал доступен широкой публике.

Слив кода может вдохновить моддеров на создание новых дополнений и модификаций. Вопрос только в том, найдутся ли желающие работать с игрой, которая уже практически отошла в историю, несмотря на свою легендарную репутацию.

К сожалению, компания Crytek пока никак не прокомментировала ситуацию. В последние годы студия сосредоточилась на поддержке шутера Hunt: Showdown, который приносит стабильный доход, и анонсированном еще в 2022 году Crysis 4, о котором практически ничего не слышно. Возможно, утечка вызовет резонанс и подтолкнет Crytek к более активной работе над новыми проектами.

Стоит отметить, что доступ к исходному коду открывает множество возможностей для модификации. Однако остается неясным, насколько сообщество игроков заинтересовано в модах для 11-летней игры. С другой стороны, в мире моддинга уже были примеры, когда старые проекты получали вторую жизнь благодаря усилиям фанатов.

Crysis 3, как и вся серия, всегда был символом технического превосходства в игровой индустрии, задавая планку графического качества. Однако теперь под вопросом не только сохранность кода, но и репутация Crytek, которая может пострадать от утечки столь ценного материала.