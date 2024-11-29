Гаджеты для фанатов Xbox: механическая клавиатура и игровая мышь от 8BitDo

Компания по производству периферии 8BitDo анонсировала новую линейку своих устройств, выполненных с оглядкой на оригинальную консоль Xbox. Представлена механическая клавиатура Retro 87 Xbox Edition и игровая мышь Retro R8 Mouse Xbox Edition. Эти устройства объединяют современный функционал и ностальгический внешний вид.

Клавиатура Retro 87 Xbox Edition оснащена 87 клавишами формата TKL и имеет кнопки Super Buttons, напоминающие элементы геймпада. Она использует свитчи Kailh Jellyfish X и полупрозрачные ABS-кейкапы. Подсветка с восемью режимами поддерживает настройку каждой клавиши. Устройство подключается через кабель, Bluetooth или радиоканал. Аккумулятор ёмкостью 2000 мАч обеспечивает до 200 часов работы.

Игровая мышь Retro R8 Mouse Xbox Edition имеет корпус с зелёной полупрозрачной отделкой. В ней используются переключатели Kailh Sword GM X с ресурсом до 100 млн нажатий и сенсор PAW 3395 с максимальной чувствительностью 26000 DPI. Устройство поддерживает частоту опроса до 8000 Гц, а автономность варьируется от 26 до 105 часов.

Продажи клавиатуры стартуют в январе 2025 года по цене $120, информация о стоимости мыши ожидается позже. Эти устройства станут отличным выбором для поклонников продукции Microsoft.

Компания 8BitDo — производитель периферийных устройств, специализирующийся на геймпадах, клавиатурах и аксессуарах для ретро-игр и современных платформ. Основанная в 2013 году, 8BitDo стала известна благодаря высококачественным устройствам, вдохновлённым дизайном классических консолей, таких как NES, SNES и Sega.

8BitDo активно сотрудничает с Microsoft и другими компаниями, что позволяет бренду расширять линейку официально лицензированных продуктов, таких как геймпады для Xbox и специальные аксессуары.