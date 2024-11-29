Round 8 расширяет вселенную Lies of P и работает над новым хоррором

Lies of P, экшен в стиле Bloodborne, получит своё первое дополнение уже в первом квартале 2025 года. Разработчики из Round 8 Studio пообещали, что DLC значительно расширит возможности оригинальной игры. Подробностей пока немного, но команда намекнула, что фанатов ждут новые боссы, области и, возможно, механики.

Параллельно студия работает над сиквелом Lies of P, обещая учесть обратную связь от игроков и усовершенствовать ключевые аспекты игры, такие как боевая система и повествование. Кроме того, Round 8 работает над игрой в жанре хоррор, действие которой развернётся в научно-фантастическом мире. Для его создания используется Unreal Engine 5, что гарантирует улучшенную графику и передовые эффекты.

Lies of P стал одним из сюрпризов 2023 года, удачно переосмысливая классическую историю Пиноккио в мрачном сеттинге. За короткое время игра обрела армию поклонников, что мотивировало разработчиков развивать серию. Теперь фанатам остаётся лишь ждать новых анонсов и подробностей о готовящихся проектах.